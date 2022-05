Les Echappées de la Loire à Vélo – La Mehunoise Mehun-sur-Yèvre, 29 mai 2022, Mehun-sur-Yèvre.

2022-05-29 11:00:00 – 2022-05-29 16:00:00

Mehun-sur-Yèvre 18500

Visitez la Tours et ses 300 marches pour accéder à la terrasse. Traversez les Jardins du duc Jean de Berry labellisés “Parcs et Jardins en Région Centre Val de Loire”, 3 hectares de parc naturel, le parcours vous mènera le long du Canal de Berry où vous découvrirez des lieux historiques ou plus contemporains : anciennes usines de porcelaine, Tours Charles VII, Pôle de la Porcelaine. A la fin du périple, le Pôle de la Porcelaine vous accueillera pour un apéro-concert.

Découvrez les lieux insolites de Mehun sur Yèvre, labalade à vélo vous guidera sur les pas de Charles VII et Agnès Sorel.

