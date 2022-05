Les Echappées de la Loire à Vélo – ARGENVIERES – HERRY Argenvières, 11 juin 2022, Argenvières.

Les Echappées de la Loire à Vélo – ARGENVIERES – HERRY Argenvières

2022-06-11 08:45:00 – 2022-06-11 17:00:00

Argenvières 18140 Argenvières

Cette promenade traversera le val cultivé, la sablière de l’Île au Page et offrira un panorama de la Charité sur Loire, Ville d’Art et d’Histoire. Halte à l’arboretum Adeline avec visite guidée par la propriétaire. Poursuite du circuit au sein de la Réserve Naturelle de Loire jusqu’à la Ferme des Barreaux où petits et grands pourront découvrir les animaux insolites. Au plaisir de partager cette échappée ligérienne.

Découverte des paysages naturels de notre région au départ de la Halte à vélo à Argenvières, où enfant, adulte, famille, ami et visiteur enfourcheront leur vélo en direction de la levée d’Espagne.

sylvie.bocq@ville-mehun-sur-yevre.fr +33 2 48 57 06 19 https://www.echappeesavelo.fr/

Argenvières

