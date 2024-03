Les Echappées by Marcel Vezien devenez vigneron d’un jour Celles-sur-Ource, samedi 26 octobre 2024.

Les Échappées by Marcel Vézien sont de retour d’avril à octobre. Tentez l’expérience et découvrez l’univers du métier de vigneron.

Deux formules au choix en 2024

*Formule 1/2 journée avec café d’accueil, participation aux tâches de la vigne et/ou de la cave et dégustation des champagnes de la maison 15€ par personne

*Formule journée complète avec café d’accueil, participation aux tâches de la vigne et/ou de la cave, déjeuner dans des restaurants partenaires, découverte du vignoble de façon ludique (randonnée pédestre, vélo, escape game, yoga) et dégustation des champagnes de la maison tarif sur demande selon l’activité

Au fil des saisons, vous partagerez un moment privilégié avec le Maître des lieux et participerez aux travaux de la vigne ou de la cave. Partage, dégustation, expérience sensorielle et humaine sont au rendez-vous.

Au programme le samedi 26 octobre

Immersion en cave dégorgement et habillage

Dernières phrase de l’élaboration du champagne. Il vous faudra procéder à une étape cruciale dans la vie du vin le dégorgement ! Ce travail consiste à éliminer le dépôt que le remuage a concentré dans le goulot des bouteilles. Puis avant que ces dernières n’arrivent sur vos tables, vous parerez de leurs plus beaux atouts en les habillant d’une coiffe, d’une collerette et d’une étiquette, c’est ce qu’on appelle l’habillage.

Sur demande, vous pourrez compléter cette formule « 1/2 journée » en formule « journée complète » avec une pause gourmande dans l’un de nos restaurants partenaires suivie d’une activité ludique.

Sur réservation uniquement Places limitées.

Ce programme peut être modulable selon les conditions climatiques et le nombre de participants. 15 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-26

fin : 2024-10-26

68 Grande Rue

Celles-sur-Ource 10110 Aube Grand Est secretariat@champagne-vezien.com

