Les Echappées by Marcel Vezien : devenez vigneron d’un jour Celles-sur-Ource Celles-sur-Ource Catégories d’Évènement: Aube

CELLES SUR OURCE

Les Echappées by Marcel Vezien : devenez vigneron d’un jour, 21 juillet 2023, Celles-sur-Ource Celles-sur-Ource. Les Echappées by Marcel Vezien : devenez vigneron d’un jour 68 Grande Rue Celles-sur-Ource Aube

2023-07-21 09:00:00 – 2023-07-21 17:00:00 Celles-sur-Ource

Aube Celles-sur-Ource 95 Eur secretariat@champagne-vezien.com +33 3 25 38 50 22 http://www.champagne-vezien.com/ Champagne Marcel Vézien

Celles-sur-Ource

dernière mise à jour : 2023-02-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Aube, CELLES SUR OURCE Autres Lieu Celles-sur-Ource Adresse 68 Grande Rue Celles-sur-Ource Aube Ville Celles-sur-Ource Celles-sur-Ource Departement Aube Lieu Ville Celles-sur-Ource

Celles-sur-Ource Celles-sur-Ource Celles-sur-Ource Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/celles-sur-ource celles-sur-ource/

Les Echappées by Marcel Vezien : devenez vigneron d’un jour 2023-07-21 was last modified: by Les Echappées by Marcel Vezien : devenez vigneron d’un jour Celles-sur-Ource 21 juillet 2023 68 Grande Rue Celles-sur-Ource Aube Aube Celles-sur-Ource

Celles-sur-Ource Celles-sur-Ource Aube