Celles-sur-Ource Celles-sur-Ource Aube, CELLES SUR OURCE Les Echappées by Marcel Vezien : devenez vigneron d’un jour Celles-sur-Ource Celles-sur-Ource Catégories d’évènement: Aube

CELLES SUR OURCE

Les Echappées by Marcel Vezien : devenez vigneron d’un jour Celles-sur-Ource, 15 octobre 2021-15 octobre 2021, Celles-sur-Ource. Les Echappées by Marcel Vezien : devenez vigneron d’un jour 2021-10-15 09:00:00 – 2021-10-15 16:00:00

Celles-sur-Ource Aube Celles-sur-Ource Eur Le présent programme pourra être soumis à modification compte tenu de la situation sanitaire actuelle. Dans tous les cas, les activités et animations seront effectuées dans le respect des normes sanitaires. secretariat@champagne-vezien.com +33 3 25 38 50 22 http://www.champagne-vezien.com/ Le présent programme pourra être soumis à modification compte tenu de la situation sanitaire actuelle. Dans tous les cas, les activités et animations seront effectuées dans le respect des normes sanitaires. dernière mise à jour : 2021-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, CELLES SUR OURCE Étiquettes évènement : Autres Lieu Celles-sur-Ource Adresse Ville Celles-sur-Ource lieuville 48.0777#4.39944