Mellac Finistère Mellac VTT 23, 34 ou 42 kms

Trail/Randonnée 12 ou 15 kms

Les bénéfices seront versés à une association ayant un rapport avec la maladie ou le handicap. pjouan01@gmail.com VTT 23, 34 ou 42 kms

Les bénéfices seront versés à une association ayant un rapport avec la maladie ou le handicap. Square Job Saux Salle polyvalente Mellac

