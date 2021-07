LES ECHAPPÉES BELLES – ESQUISSEZ LE PAYS Prémian, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Prémian.

LES ECHAPPÉES BELLES – ESQUISSEZ LE PAYS 2021-07-31 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-01 13:00:00 13:00:00

Prémian Hérault

Le Pays d’art et d’histoire du Haut Languedoc et Vignobles vous donne rendez-vous et vous invite à découvrir, à travers l’histoire, le patrimoine et l’architecture, les multiples facettes du territoire.

Les Echappées Belles – Esquissez le Pays

Dans le cadre du festival Culturalité, organisé par Au Fil des Arts, initiez-vous à l’art du sketching, avec Ana Munoz de la Fuente, ou comment observer notre environnement pour en esquisser les contours.

Suivez le Guide : Les Echappées Belles

+33 4 67 97 22 06

