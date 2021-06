Les Échappées belles Alençon, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Alençon.

**Des musiciens qui enflamment la cour carrée de la Dentelle, une pièce de théâtre derrière un bosquet, des danseurs-acrobates qui arpentent le château des Ducs : rendez-vous du 15 au 22 juillet pour la 24e édition du festival Les Échappées belles !** Offrez-vous une pause artistique à travers la ville, grâce au festival Les Échappées belles concocté par la Ville et la Scène nationale 61. Rendue Covid-compatible grâce à quelques aménagements (spectacles assis, jauge limitée, port du masque obligatoire…), cette nouvelle édition affiche plus d’une vingtaine de spectacles au programme. Du théâtre classique décoiffé et décoiffant (une version rock d’Ubu roi, un Avare de Molière totalement décalé ou encore une mise en scène à 360° du chef-d’œuvre de Racine, Bérénice), au théâtre de rue, en passant par le cirque (avec le jeu clownesque de Bill Bloquet, les illusions d’optique de la Cie Sea ou Les Vertilibres de la Cie Les Zêtres), la danse (dont un « solo de danse pour espace sensible et singulier »), la musique (avec un concert du trio Bande à part) : il y en aura pour tous les goûts ! Avec un grand BOOM attendu les samedi 17 et dimanche 18 juillet, cocktail explosif de rendez-vous pour toute la famille (11 spectacles dont 9 gratuits), qui s’invite au cœur d’Alençon mais aussi, pour la première fois, à Chapêlmêle. Le festival s’achèvera le jeudi 22 juillet par le concert funk et soul The James Brown Tribute Show, qui fera ressurgir l’esprit de Mister Dynamite ! _À noter : l’association Mets du rythme, animera le Village du festival, cour Bernadette et Jean Mars. Elle vous accueillera de 16 h à 1 h du jeudi 15 au jeudi 22 juillet (ouverture à 14 h le samedi 17 et le dimanche 18 juillet – fermé le lundi 19 juillet). Elle animera un coin buvette et proposera un concert, tous les soirs à 19 h (sauf dimanche 18 juillet) et à 23 h le mercredi 21 juillet._ **Plus d’infos:** [[https://www.alencon.fr/agenda/agenda/actualites/les-echappees-belles-5/](https://www.alencon.fr/agenda/agenda/actualites/les-echappees-belles-5/)](https://www.alencon.fr/agenda/agenda/actualites/les-echappees-belles-5/)

Spectacles gratuits et payants (de 2 à 3 €, +0,99€/billet pour les réservations en ligne, gratuit – 3 ans), uniquement sur réservation. Réservez vos places à l’office de tourisme de la CUA ou en ligne sur alencon.fr

Rendez-vous du 15 au 22 juillet pour la 24e édition du festival Les Échappées belles !

