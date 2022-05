Les échappées à vélo – Rallye vélo Cuffy Cuffy Catégories d’évènement: 18150

Les échappées à vélo – Rallye vélo Cuffy, 2 juillet 2022, Cuffy.

2022-07-02 14:00:00

Cuffy 18150 Cuffy Parcours jalonné de jeux et d’un ravitaillement à mi-parcours. Passage sur le site natura 2000 du Bec d’Allier et le kilomètre zéro de la Loire à vélo. Traditionnel Rallye vélo, avec découverte de lieux chargé d’histoire. didierducrot@wanadoo.fr +33 6 78 50 68 88 https://www.echappeesavelo.fr/ Parcours jalonné de jeux et d’un ravitaillement à mi-parcours. Passage sur le site natura 2000 du Bec d’Allier et le kilomètre zéro de la Loire à vélo. © Les échappées à vélo

