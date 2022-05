Les échappées à vélo : Entre Loire et canal Promenade de l’herbe verte Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire

le dimanche 18 septembre à 12:00

Cette liaison vous permet de rejoindre la Loire, le canal et la forêt d’Orléans à travers bois et champs. Entre Châteauneuf-sur-Loire et Vitry-aux-Loges, découvrez l’histoire du canal construit au XVIIème siècle et de la plus grande forêt domaniale de France métropolitaine à travers la vie des bûcheront et des mariniers d’autrefois. Parcours de 28km

2022-09-18T12:00:00 2022-09-18T14:30:00

