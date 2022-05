Les Echappées à vélo : Dans les pas de Maurice Genevoix Jargeau Jargeau Catégorie d’évènement: Jargeau

Jargeau, le dimanche 18 septembre à 11:00

Une boucle qui vous invite à découvrir les sources d’inspiration de l’académicien Maurice Genvoix (1890-1980) sur les rives droite et gauche d’une Loire majestueuse et sauvage, entre Saint-Denis-de-l’Hôtel où il avait sa maison des Vernelles, Châteauneuf-sur-Loire, Sigloy, Ouvrouër-les-Champs et Jargeau. Parcours de 25km

Voir https://www.valdeloire-foretdorleans.com

