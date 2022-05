Les Echappées à vélo : Dans la mécanique de Petit Pierre Jargeau Jargeau Catégorie d’évènement: Jargeau

Jargeau, le dimanche 18 septembre à 11:00

Une balade dans le paysage bucolique du Val de Loire entre Jargeau et Vienne-en-Val, à la découverte de Pierre Avezard, dit Petit Pierre (1909-1992). Artiste génial et atypique, il s’est inspiré de sa vie à la campagne, des techniques d’engrenage et de l’évolution des transports modernes pour créer un manège extraordinaire et poétique. Parcours de 26km

