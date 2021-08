Les échappées à vélo Chartres, 4 septembre 2021, Chartres.

7 EUR Vous découvrirez des paysages très divers : la vallée de l’Eure très verdoyante, le plateau de Beauce avec ses fermes et ses champs cultivés et ses villages typiques. Le magnifique village de Fontenay-sur-Eure, très apprécié pour son charme, sa tranquillité et son cadre de vie verdoyant et bucolique, vous saisira. Vous découvrirez son patrimoine culturel et naturel ainsi que ses multiples et dynamiques associations qui vous proposeront leurs démonstrations. Compte tenu du contexte sanitaire actuel, il est obligatoire de réserver votre pique-nique.

Pour cela, nous vous remercions de bien vouloir vous s’inscrire au plus tard le 1er septembre 2021 sur la billetterie en ligne de C’Chartres Tourisme. Le Forum des Associations aura lieu de 10h à 17h30 en extérieur derrière l’Église.

Au départ de l’Office de Tourisme de Chartres Métropole, enfourchez votre vélo pour une balade de 14,5km environ sur une vélo route prisée « La Véloscénie » (de Paris au Mont-St-Michel 450km) qui traverse le département de l’Eure-et-Loir sur 111km.

+33 2 37 25 87 49 https://fontenaysureure.wixsite.com/fontenay-sur-eure

