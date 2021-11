Les échanges internationaux – Rencontre-débat Maison de quartier des Dervallières Accoord, 11 décembre 2021, Nantes.

2021-12-11

Horaire : 10:30

Gratuit : non

Fort d’une culture commune, d’objectifs communs de développement des solidarités ici et là-bas, les Éclaireuses et Éclaireurs de France organisent un temps de rencontre avec leurs partenaires du Sénégal et les associations d’éducation populaire de Nantes. Au coeur des échanges, les séjours/chantiers de jeunes et le scoutisme adulte en tant que fraternité internationale. La matinée sera suivie d’un repas partagé sénégalais, réalisé avec les habitants des quartiers du Breil, des Dervallières et les associations d’éducation populaire de Nantes.Avec la participation de Flam’Africa, CEMEA, JADR, l’ACCOORD, la Maison de quartier du Breil, la Maison de quartier des Dervallières, la Confédération Syndicale des familles de Dervallières, les pépinières de Breil et Dervallières, Ambitions Jeunesses Malakoff, Parcours le monde et la diaspora des Éclaireurs du Sénégal.

Maison de quartier des Dervallières Accoord adresse1} Dervallières – Zola Nantes 44100 Dervallières – Zola

02 40 46 02 17 https://www.accoord.fr/nc_centre/m-q-des-dervallieres/ dervallieres@accoord.fr