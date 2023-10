Dijon Connecté Les Ecayennes DIJON, 30 juillet 2023, DIJON.

Dijon Connecté 30 juillet – 4 août Les Ecayennes Sur inscription. Tarif à partir de 380,00 €

Tu aimes tout ce qui est en lien avec le numérique ? Alors, ce séjour connecté est pour toi, avec au programme la découverte de nouvelles activités telles que :

le pilotage de drônes de loisirs,

la programmation informatique avec le robot Thymio,

l’utilisation des imprimantes 3D,

l’utilisation d’une machine à gravure laser pour réaliser tes projets

atelier apprendre à préserver ses données personnelles grâce à une séance d’identité numérique.

Tu participeras aussi à des petits et grands jeux, à des veillées ainsi qu’à des sorties à Alésia, Dijon, au parc aquatique et à l’accrobranche. Rejoins-nous vite!

Viens t’enrichir en découvrant de nouveaux lieux, de nouvelles personnes pour devenir plus autonome.

Tu pourras appréhender les problématiques liées au développement durable et ainsi devenir citoyen de ton propre environnement.

Ce séjour sera aussi l’occasion de redécouvrir le patrimoine dijonnais dans un cadre ludique.

Les Ecayennes Pôle Enfance

Les Ecayennes Pôle Enfance

28 rue des Ecayennes, 21000 DIJON DIJON Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté Le centre de vacances est situé sur les hauteurs de la Motte Giron à Dijon, installé au Pôle Enfance des Ecayennes.

Il jouxte la Combe à la Serpent et la Combe Persil.

Il offre une grande qualité d’accueil dans une structure familiale, avec un parc multisports et de grands espaces de verdure.

Répartis en 3 lieux de vie en fonction de l’âge, les enfants sont hébergés en chambres de 2 à 3 lits avec douche et sanitaire dans la chambre.

Ils bénéficient de lieux de vie amménagés en salles d’activités et espaces détente.

Les locaux sont adaptés et sécurisés pour un accueil des enfants en nombre réduit. Leur utilisation et entretien sont conformes aux exigences sanitaires.

L’équipe a bénéficié d’une formation spécifique aux précautions sanitaires et aux gestes et pratiques à adopter avec les enfants.

Le protocole sanitaire est placé sous la responsabilité du directeur et de l’assistant sanitaire du séjour.

Une équipe médicale vient en appui de l’équipe pédagogique, elle est composée d’un médecin renfort Codid 19 et de deux infirmières puéricultrices. Route : Accès possible en voiture au 28 rue des Ecayennes, accès à pied par l’impasse Lavaud à Dijon



Train : Gare du Dijon à 4,5km (10min)



Avion : Aéroport de Bourgogne à 11,5km (20min)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T14:00:00+02:00 – 2023-07-31T00:00:00+02:00

2023-08-04T00:00:00+02:00 – 2023-08-04T17:00:00+02:00

