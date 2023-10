Ma première colo aux Ecayennes Les Ecayennes DIJON, 23 juillet 2023, DIJON.

Ma première colo aux Ecayennes 23 – 28 juillet Les Ecayennes Sur inscription. Tarif à partir de 380,00 €

Tu n’es jamais parti en colo mais tu aimerais beaucoup essayer ? Ce séjour réconfortant spécial vacances sans les parents est fait pour toi !Pendant cette semaine pars à la découverte de tous les secrets de la forêt et des animaux qui y habitent.

En plus de la découverte de la nature, tu pratiqueras des activités sportives, ludiques, grands jeux, et veillées conviviales.

Un bilan journalier sera proposé pour te permettre l’expression oral de tes pensées.

Des activités de lecture (par l’animateur) seront mis en place pendant les temps calme

Des ateliers créatifs, dessins, fabrication de petits objets qui te permettront d’améliorer ta motricité fine.

Il n’est pas nécessaire de fournir de document spécifique pour la pratique de ces activités.

Les Ecayennes Pôle Enfance

Les Ecayennes Pôle Enfance

28 rue des Ecayennes, 21000 DIJON DIJON Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté Le centre de vacances est situé sur les hauteurs de la Motte Giron à Dijon, installé au Pôle Enfance des Ecayennes.

Il jouxte la Combe à la Serpent et la Combe Persil.

Il offre une grande qualité d’accueil dans une structure familiale, avec un parc multisports et de grands espaces de verdure.

Répartis en 3 lieux de vie en fonction de l’âge, les enfants sont hébergés en chambres de 2 à 3 lits avec douche et sanitaire dans la chambre.

Ils bénéficient de lieux de vie amménagés en salles d’activités et espaces détente.

Les locaux sont adaptés et sécurisés pour un accueil des enfants en nombre réduit. Leur utilisation et entretien sont conformes aux exigences sanitaires.

L’équipe a bénéficié d’une formation spécifique aux précautions sanitaires et aux gestes et pratiques à adopter avec les enfants.

Le protocole sanitaire est placé sous la responsabilité du directeur et de l’assistant sanitaire du séjour.

Une équipe médicale vient en appui de l’équipe pédagogique, elle est composée d’un médecin renfort Codid 19 et de deux infirmières puéricultrices. Route : Accès possible en voiture au 28 rue des Ecayennes, accès à pied par l’impasse Lavaud à Dijon



Train : Gare du Dijon à 4,5km (10min)



Avion : Aéroport de Bourgogne à 11,5km (20min)

Dates et horaires de début et de fin :

2023-07-23T14:00:00+02:00 – 2023-07-24T00:00:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T17:00:00+02:00

