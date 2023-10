Rallye découverte Les Ecayennes DIJON, 23 juillet 2023, DIJON.

Rallye découverte 23 – 28 juillet Les Ecayennes Sur inscription. Tarif à partir de 380,00 €

Tu veux découvrir le patrimoine culturel et gastronomique dijonnais ? Ce séjour qui mêle histoire et dégustation est fait pour toi ! Nos animateurs et animatrices t’emmèneront à la découverte de l’histoire de Dijon et de ses alentours, avec au programme les activités suivantes :

visite de Dijon en suivant le parcours de la Chouette,

escape game,

rallye photos,

dégustation des produits locaux,

baignade

petits et grands jeux collectifs avec tes nouveaux copains,

veillées animées en soirée !

Ce séjour te permettra de t’enrichir en découvrant de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, de nouvelles expériences et de nouvelles cultures pour devenir plus autonome. Un renforcement des apprentissages tout au long du séjour sera effectué autour des problématiques liées à l’environnement afin d’apprendre à devenir le citoyen de demain.

Il n’est pas nécessaire de fournir de document spécifique pour participer à ces activités.

Les Ecayennes Pôle Enfance

Les Ecayennes Pôle Enfance

28 rue des Ecayennes, 21000 DIJON DIJON Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

Il jouxte la Combe à la Serpent et la Combe Persil.

Il offre une grande qualité d’accueil dans une structure familiale, avec un parc multisports et de grands espaces de verdure.

Répartis en 3 lieux de vie en fonction de l’âge, les enfants sont hébergés en chambres de 2 à 3 lits avec douche et sanitaire dans la chambre.

Ils bénéficient de lieux de vie amménagés en salles d’activités et espaces détente.

Les locaux sont adaptés et sécurisés pour un accueil des enfants en nombre réduit. Leur utilisation et entretien sont conformes aux exigences sanitaires.

L’équipe a bénéficié d’une formation spécifique aux précautions sanitaires et aux gestes et pratiques à adopter avec les enfants.

Le protocole sanitaire est placé sous la responsabilité du directeur et de l’assistant sanitaire du séjour.

Une équipe médicale vient en appui de l’équipe pédagogique, elle est composée d’un médecin renfort Codid 19 et de deux infirmières puéricultrices. Route : Accès possible en voiture au 28 rue des Ecayennes, accès à pied par l’impasse Lavaud à Dijon



Train : Gare du Dijon à 4,5km (10min)



Avion : Aéroport de Bourgogne à 11,5km (20min)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T14:00:00+02:00 – 2023-07-24T00:00:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T17:00:00+02:00

