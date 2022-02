Les ébénistes de la couronne sous le règne de Louis XIV Auditorium du château de Versailles, 23 mars 2022, Versailles.

Les ébénistes de la couronne sous le règne de Louis XIV

Auditorium du château de Versailles, le mercredi 23 mars à 15:15

_**Par Calin Demetrescu, ancien conservateur des musées de la Ville de Bucarest et ancien collaborateur scientifique du département des objets d’art du musée du Louvre**_ Par un dépouillement de nombreux documents d’archives, la plupart inédits, l’auteur révèle des aspects méconnus de la biographie des artisans ayant œuvré pour le Garde Meuble de la Couronne et pour les Bâtiments du Roi. Cette approche donne vie aux relations de travail – et de famille – au sein d’une véritable nébuleuse d’artisans français et étrangers, catholiques venus d’Italie et protestants venus des pays du nord de l’Europe. Une méthode de travail originale, fondée sur l’approche des séries analogiques, a permis des identifications et des attributions d’œuvres majeures : à Alexandre-Jean Oppenordt, par exemple, dont la possible collaboration avec André-Charles Boulle est ici mise en évidence. **Séance de vente-dédicace à l’issue de la conférence**

Inscription obligatoire – Tarif 12€ – gratuit pour les enfants et étudiants

Auditorium du château de Versailles Place d’Armes, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines



2022-03-23T15:15:00 2022-03-23T17:00:00