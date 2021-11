Orléans MAM-Maison des arts et de la musique Loiret, Orléans Les Eaux profondes MAM-Maison des arts et de la musique Orléans Catégories d’évènement: Loiret

MAM-Maison des arts et de la musique, le dimanche 7 novembre à 17:00 Tarifs: 3 € (adhérents de 2020, demandeurs d’emploi, moins de 25 ans); 5 €. Chèques et espèces acceptés; nous ne prenons pas la carte bleue.

Documentaire de 2019 sur le plaisir féminin; durée: 53 minutes MAM-Maison des arts et de la musique Rue René Berthelot – 45100 Orléans Orléans Loiret

2021-11-07T17:00:00 2021-11-07T19:00:00

