le samedi 18 septembre

### Rencontre avec le chercheur Jean-Philippe Maisonnave pour connaître les secrets de l’église Saint-Jean-Baptiste. La construction de l’église fut impulsée dans la seconde moitié du XIX siècle par l’impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, et rendue nécessaire par l’affluence des visiteurs dans la station thermale. Entre modernité et techniques traditionnelles, l’église se caractérise par la richesse exceptionnelle de son ornementation.

Gratuit. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme des Eaux-Bonnes.

Rencontre avec le chercheur Jean-Philippe Maisonnave pour connaître les secrets de l'église Saint-Jean-Baptiste.

Dates et horaires:

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00

