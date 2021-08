Aas Commune d'Eaux-Bonnes Aas, Pyrénées-Atlantiques Les Eaux-Bonnes dans tous leurs états : découverte du patrimoine et de l’histoire de la station thermale Commune d’Eaux-Bonnes Aas Catégories d’évènement: Aas

Pyrénées-Atlantiques

Les Eaux-Bonnes dans tous leurs états : découverte du patrimoine et de l’histoire de la station thermale Commune d’Eaux-Bonnes, 18 septembre 2021, Aas. Les Eaux-Bonnes dans tous leurs états : découverte du patrimoine et de l’histoire de la station thermale

le samedi 18 septembre à Commune d’Eaux-Bonnes

### Cette balade contée vous plonge, en musique, sur les traces de l’impératrice Eugénie au temps des Eaux-Bonnes du XIXe siècle, une époque faste où la cité thermale était comparée à un « Petit Paris ». Visite guidée et contée par David Bordes, accompagnateur en montagne et conteur.

Gratuit. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme des Eaux-Bonnes. Rdv : à l’Office de Tourisme.

Cette balade contée vous plonge, en musique, sur les traces de l’impératrice Eugénie au temps des Eaux-Bonnes du XIXe siècle, une époque faste où la cité thermale était comparée à un « Petit Paris ». Commune d’Eaux-Bonnes Le bourg, 64440 Eaux-Bonnes Aas Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aas, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Commune d'Eaux-Bonnes Adresse Le bourg, 64440 Eaux-Bonnes Ville Aas lieuville Commune d'Eaux-Bonnes Aas