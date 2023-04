Journée de la nature Les Duellas, 28 mai 2023, Saint-Martial-d'Artenset.

Journée de la nature

10h-12h – Balade et cueillette des plantes médicinales sauvages et initiation à la pêche

11h30-12h – Apéritif musical – 12h30-14h – repas partagé préparé à base de plantes sauvages- 14h30-16h – promenade nature à la découverte des libellules – 14h30-15h30 – Ateliers de fabrication d’instrument de musique avec des éléments naturels – 15h30-16h30 – Atelier Land-Art- 14h-18h – présence d’un manège à pédales – 10h-18h – Exposition de photos insectes sauvages- 10h-18h – atelier et jeux accueillir la biodiversité à plumes – 21h-22h – Observation et écoute de chauves-souris

Moulin du Duellas – ducoteduduellas@gmail.com.

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 . .

Les Duellas Moulin du Duellas

Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Nature Day

10am-12pm ? Stroll and collection of wild medicinal plants and introduction to fishing

11h30-12h ? Musical aperitif ? 12h30-14h ? shared meal prepared with wild plants – 14h30-16h ? nature walk to discover dragonflies ? 14h30-15h30 ? Workshops to make a musical instrument with natural elements ? 3:30-4:30 pm ? Land-Art workshop- 2-6pm ? presence of a pedal carousel ? 10am-6pm ? Exhibition of wild insect photos – 10am-6pm ? Workshop and games to welcome feathered biodiversity ? 9-10pm ? Observation and listening of bats

Moulin du Duellas ? ducoteduduellas@gmail.com

Día de la Naturaleza

10h-12h ? Paseo y recogida de plantas medicinales silvestres e iniciación a la pesca

11h30-12h00 ? Aperitivo musical ? 12.30-14.00 h ? comida compartida preparada con plantas silvestres – 14.30-16.00 h ? paseo por la naturaleza para descubrir las libélulas ? 14.30-15.30 h ? Talleres de fabricación de instrumentos musicales con elementos naturales ? 15.30-16.30 h ? Taller de Land-Art – 14.00-18.00 h ? carrusel de pedales – 10.00-18.00 h ? Exposición de fotos de insectos salvajes – de 10.00 a 18.00 h ? Taller y juegos para acoger la biodiversidad emplumada – de 21.00 a 22.00 h ? Observación y escucha de los murciélagos

Moulin du Duellas ? ducoteduduellas@gmail.com

Tag der Natur

10h-12h ? Spaziergang und Sammeln von wilden Heilpflanzen und Einführung in das Angeln

11.30-12 Uhr ? Musikalischer Aperitif ? 12:30-14:00 Uhr ? gemeinsames Essen aus Wildpflanzen- 14:30-16:00 Uhr ? Naturwanderung zur Entdeckung von Libellen ? 14:30-15:30 Uhr ? Workshops zur Herstellung von Musikinstrumenten aus natürlichen Elementen ? 15.30-16.30 Uhr ? Workshop Land-Art- 14h-18h ? Tretkarussell ? 10h-18h ? Fotoausstellung wilde Insekten- 10h-18h ? Workshop und Spiele zur Begrüßung der gefiederten Biodiversität ? 21h-22h ? Beobachtung und Anhörung von Fledermäusen?

Moulin du Duellas ? ducoteduduellas@gmail.com

Mise à jour le 2023-04-07 par Vallée de l’Isle