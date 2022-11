Les Ducs et leur palais par Marguerite de Flandre Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Les Ducs et leur palais par Marguerite de Flandre Dijon, 24 novembre 2022

11 Rue des Forges Dijon Côte-d'Or

2022-11-24

Côte-d’Or 42 42 EUR Marguerite de Flandres, Duchesse de Bourgogne ! A travers l’épopée fantastique des grands Ducs de Bourgogne, il est une femme particulièrement charismatique qui va marquer la ville de Dijon : Marguerite III de Flandres. Très cultivée, grande héritière, visionnaire et en avance sur son temps, on lui doit notamment la réalisation du square des Ducs à l’arrière du palais ducal où elle fit aménager une roseraie et une ménagerie. Plongez dans le Dijon du XVème siècle et laissez-vous guider par Marguerite de Flandres elle-même qui vous contera nombre d’anecdotes aussi savoureuses les unes que les autres. info@otdijon.com +33 3 80 44 11 44 https://www.destinationdijon.com/ Dijon

