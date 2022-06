Les Du’celtiques Guise, 6 août 2022, Guise.

Les Du’celtiques

Guise Aisne

2022-08-06 10:00:00 – 2022-08-07 19:00:00

Guise

Aisne

L'association TUPAG est heureux de vous offrir durant le 1er week-end d'août, un moment celtique au centre bourg de Guise (vieille ville).

Au programme :

Marché médiéval et celte,

Diverses animations de rues gratuites.

Concert Rock celtique avec 1 boisson,

Spectacles,

Banquet du dimanche midi :

Jarret de porc rôti sauce champignon

Boulettes d’agneau sauce provençale

accompagnée de pomme de terre au four et sa poêlée d’haricots verts

Tarte aux pommes normandes et sa boule de glace vanille

Menu enfant :

Jambon blanc champignons pomme de terre

Dessert

Agréable moment à vivre en famille ou entre amis.

tupagguise@gmail.com +33 3 23 60 45 71

Cie Ballarom

Guise

