Les Ducales Concert Bizet avant Carmen
Salle des maréchaux, Château de Duras
10 septembre 2023, Duras, Lot-et-Garonne

2023-09-10 – 2023-09-10

Lot-et-Garonne 12 12 EUR Bizet : Ouverture en la mineur – l’Arlésienne, suite orchestrale n°1 – Roma, fantaisie symphonique

Création de Thierry Alla : Mare nostrum Bizet : Ouverture en la mineur – l’Arlésienne, suite orchestrale n°1 – Roma, fantaisie symphonique

Création de Thierry Alla : Mare nostrum Duras association du château Objectif Duras

