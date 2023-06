Explorando Les Drouilles Groléjac, 13 juin 2023, Groléjac.

Groléjac,Dordogne

Location de canoës.Partez en canoës, en randonnées ou pour une simple journée, à la découverte des plus beaux sites du Périgord ( le Château de Montfort et ses magnifiques remparts qui surplombent la Dordogne, la cité médiévale de Domme, classée par l’Association des plus beaux villages de France , la Roque Gageac, un des plus beau village de France, Le château féodal de Castelnaud, XIIe, XVIe siècle, le plus visité du Sud-Ouest de la France, le château de Beynac, forteresse féodale, ancienne barronerie, tour à tour anglaise puis française…).. Plaisanciers

Les Drouilles

Groléjac 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Canoe rental. Go canoeing, just for a day or longer, to discover the most beautiful sites of the Périgord (the Montfort Castle and its magnificent ramparts overlooking the Dordogne, the medieval city of Domme, classified » one of the most beautiful villages of France « ), la Roque Gageac, « one of the most beautiful villages in France », the feudal castle of Castelnaud, dating from the 12th and 16th centuries, and the most visited in the South-West of France, the castle of Beynac, a feudal fortress, former barony, alternately English and then French…).

Situado en el corazon del Perigord Noir, 9 Kms de Sarlat. Numerosos desensos de algunas horas a varios dias.

Vermietung von Kanus.Entdecken Sie die schönsten Orte des Périgord mit dem Kanu, auf Wanderungen oder für einen einfachen Tagesausflug (das Schloss von Montfort und seine herrlichen Stadtmauern, die die Dordogne überragen, die mittelalterliche Stadt Domme, die von der Vereinigung der schönsten Dörfer Frankreichs als eines der schönsten Dörfer Frankreichs eingestuft wurde , la Roque Gageac, eines der schönsten Dörfer Frankreichs, Das feudale Schloss Castelnaud, 12., 16. Jahrhundert, das meistbesuchte Schloss im Südwesten Frankreichs, das Schloss Beynac, eine feudale Festung, eine ehemalige Baronerie, die abwechselnd englisch und dann französisch war…).

