Les drole’s color Mouhous, 14 mai 2022, Mouhous.

Les drole’s color Mouhous

2022-05-14 – 2022-05-14

Mouhous Pyrénées-Atlantiques Mouhous

EUR 6 Bike, run, fun pour enfants, adultes. 2 parcours de 4,5 km et 6 km (course non chronométrée).

Inscriptions jusqu’au 20 avril.

+33 6 61 70 38 71

SMT Vic-Bilh

Mouhous

