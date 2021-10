Rennes Faculté de droit et de science politique - Salle du Conseil Ille-et-Vilaine, Rennes Les droits de propriété intellectuelle à l’épreuve du droit de la concurrence Faculté de droit et de science politique – Salle du Conseil Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le laboratoire IODE a le plaisir de vous annoncer la soutenance de thèse de [**Marie OULABOU**](https://iode.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/marie-winnie-fallonne-oulabou-moudouma), mention Droit, intitulée : _Les droits de propriété intellectuelle à l’épreuve du droit de la concurrence_ **Vendredi 26 novembre 2021 à 14 heures**, à la Faculté de droit et de science politique de Rennes, salle du Conseil, devant le jury composé de : * **LARRIEU Jacques**, Professeur émérite, Université Capitole à Toulouse, rapporteur, * **TREFIGNY Pascale**, Professeur, Université Grenoble Alpes, rapporteur, * **BENABOU Valérie-Laure**, Professeur, Université Versailles Saint-Quentin, * **BRIAND Danièle**, Maître de conférences HDR, Université de Rennes 1, * **BOIZARD Maryline**, Maître de conférences HDR en détachement judiciaire, Université de Rennes 1, directrice de thèse. Marie Oulabou soutiendra sa thèse le vendredi 26 novembre 2021. Faculté de droit et de science politique – Salle du Conseil 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine

