Changé Centre Socioculturel François Rabelais Changé Les droits civiques aux Etats-Unis Centre Socioculturel François Rabelais Changé Catégorie d’évènement: Changé

Les droits civiques aux Etats-Unis Centre Socioculturel François Rabelais, 1 mars 2021-1 mars 2021, Changé. Les droits civiques aux Etats-Unis

du lundi 1 mars au mercredi 31 mars à Centre Socioculturel François Rabelais

Exposition qui présente l’évolution des Droits Civiques aux Etats Unis et les grandes figures qui les ont incarnées (Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X, Angela Davis…). Portraits et figures emblématiques, chronologie animée…

Entrée libre

Exposition du 1er au 31 mars 2021 Centre Socioculturel François Rabelais 1 Place Victor Hugo, 72560 Changé Changé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-01T10:00:00 2021-03-01T16:00:00;2021-03-02T10:00:00 2021-03-02T16:00:00;2021-03-03T10:00:00 2021-03-03T16:00:00;2021-03-04T10:00:00 2021-03-04T16:00:00;2021-03-05T10:00:00 2021-03-05T16:00:00;2021-03-08T10:00:00 2021-03-08T16:00:00;2021-03-09T10:00:00 2021-03-09T16:00:00;2021-03-10T10:00:00 2021-03-10T16:00:00;2021-03-11T10:00:00 2021-03-11T16:00:00;2021-03-12T10:00:00 2021-03-12T16:00:00;2021-03-15T10:00:00 2021-03-15T16:00:00;2021-03-16T10:00:00 2021-03-16T16:00:00;2021-03-17T10:00:00 2021-03-17T16:00:00;2021-03-18T10:00:00 2021-03-18T16:00:00;2021-03-19T10:00:00 2021-03-19T16:00:00;2021-03-22T10:00:00 2021-03-22T16:00:00;2021-03-23T10:00:00 2021-03-23T16:00:00;2021-03-24T10:00:00 2021-03-24T16:00:00;2021-03-25T10:00:00 2021-03-25T16:00:00;2021-03-26T10:00:00 2021-03-26T16:00:00;2021-03-29T10:00:00 2021-03-29T16:00:00;2021-03-30T10:00:00 2021-03-30T16:00:00;2021-03-31T10:00:00 2021-03-31T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Changé Autres Lieu Centre Socioculturel François Rabelais Adresse 1 Place Victor Hugo, 72560 Changé Ville Changé