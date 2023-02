Les dredis du verbe Le Magasin des Possibles Semur-en-Brionnais Semur-en-Brionnais Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire

Semur-en-Brionnais

Les dredis du verbe Le Magasin des Possibles, 17 février 2023, Semur-en-Brionnais Semur-en-Brionnais. Les dredis du verbe 180 Grand’Rue Le Magasin des Possibles Semur-en-Brionnais Saone-et-Loire Le Magasin des Possibles 180 Grand’Rue

2023-02-17 16:00:00 – 2023-10-27 18:00:00

Le Magasin des Possibles 180 Grand’Rue

Semur-en-Brionnais

Saone-et-Loire Semur-en-Brionnais EUR Paul Rétif invite Marilou Robillard. Le film Tirailleurs, à l’affiche actuellement, remet en lumière la présence des tirailleurs sénégalais aux côtés des combattants français. Marilou

Marilou vous propose de lire un chapitre de son livre « Le livre de la cola » à 16h30. lemagasindespossibles@posteo.net +33 3 85 81 99 27 https://lemagasindespossibles.fr/ Le Magasin des Possibles 180 Grand’Rue Semur-en-Brionnais

dernière mise à jour : 2023-02-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire, Semur-en-Brionnais Autres Lieu Semur-en-Brionnais Adresse Semur-en-Brionnais Saone-et-Loire Le Magasin des Possibles 180 Grand'Rue Ville Semur-en-Brionnais Semur-en-Brionnais lieuville Le Magasin des Possibles 180 Grand'Rue Semur-en-Brionnais Departement Saone-et-Loire

Les dredis du verbe Le Magasin des Possibles 2023-02-17 was last modified: by Les dredis du verbe Le Magasin des Possibles Semur-en-Brionnais 17 février 2023 180 Grand'Rue Le Magasin des Possibles Semur-en-Brionnais Saone-et-Loire Le Magasin des Possibles Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire Semur-en-Brionnais, Saône-et-Loire

Semur-en-Brionnais Semur-en-Brionnais Saone-et-Loire