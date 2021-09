Saint-Seurin-sur-l'Isle Salle Bonnot Gironde, Saint-Seurin-sur-l'Isle LES DREAMCATCHERS – ST SEURIN COUNTRY Salle Bonnot Saint-Seurin-sur-l'Isle Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Seurin-sur-l'Isle

LES DREAMCATCHERS – ST SEURIN COUNTRY Salle Bonnot, 29 janvier 2022, Saint-Seurin-sur-l'Isle. LES DREAMCATCHERS – ST SEURIN COUNTRY

du samedi 29 janvier 2022 au dimanche 30 janvier 2022 à Salle Bonnot

### St Seurin Country 33660 ST SEURIN SUR L’ISLE organise un workshop avec Arnaud MARRAFFA le 29.01.2022

Toutes les infos sur le flyer

Workshop + Bal le 29.01.2022 Salle Bonnot Rue Edmond Rostand 33660 ST SEURIN SUR L’ISLE Saint-Seurin-sur-l’Isle Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T10:00:00 2022-01-29T23:59:00;2022-01-30T00:00:00 2022-01-30T02:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Seurin-sur-l'Isle Autres Lieu Salle Bonnot Adresse Rue Edmond Rostand 33660 ST SEURIN SUR L'ISLE Ville Saint-Seurin-sur-l'Isle lieuville Salle Bonnot Saint-Seurin-sur-l'Isle