Dans le cadre des 48H Nature et également du festival nature la Chevêche Conférence nature : Les dragons de nos forêts (salamandres et tritons) – par Françoise Serre-Collet, herpétologue au MNHN. A la salle des fêtes de Nontron. Plus de détails sur le festival sur ce site : [https://www.cpie-perigordlimousin.org/festival-la-cheveche/programme-festival-la-cheveche/](https://www.cpie-perigordlimousin.org/festival-la-cheveche/programme-festival-la-cheveche/)

Entrée libre

Découverte des salamandres et des tritons via une conférence photographique Nontron place des droits de l’homme, 24300 Nontron Nontron Dordogne

