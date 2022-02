Les Dragon Ladies du 14 participent le 5 juin 2022 à la mythique course “Vogalonga” à Venise Venise,Italie, 5 juin 2022, Mestre.

Venise, Italie, le dimanche 5 juin à 08:00

La Vogalonga 2022 est une course internationale qui se déroule à Venise du 3 au 6 juin 2022. Les Dragon Ladies du 14 représenteront le Calvados à l’occasion de cet événement et se feront ambassadrices du sport santé. Le but de l’association est de faciliter la rémission du cancer du sein et d’améliorer la qualité de vie de ces femmes par la pratique régulière de l’activité Dragon-Boat. cette course et ouverte à tous les pays mais aussi à tous types d’embarcations à rame. Plus de 1800 bateaux et 7000 participants se retrouvent chaque année sur la Lagune Nord de Venise pour participer à cette course devenue mythique. Les Dragon Ladies réaliseront un marathon de 32 km à travers la lagune en pagayant. La pratique en équipage et, plus particulièrement en Dragon-Boat, offre de nombreux bénéfices tant sur le plan physique que psychologique par la force portée par le groupe.

Les Dragon Ladies du 14 participent pour la 4ème fois à La Vogalonga

