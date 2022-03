Les Doux Dimanches Café Borély Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Les Doux Dimanches Café Borély, 20 mars 2022, Marseille. Les Doux Dimanches

Café Borély, le dimanche 20 mars à 15:00

Le Café Borély propose un doux dimanche en accueillant le duo D’Hélices pour un concert variété et chanson francaise dans un cadre idyllique. Entrée libre. Restauration sur place.

Entrée libre

♫♫♫ Café Borély Château Borély Pavillon Est 132, Avenue Clot-Bey, 13008 Marseille Marseille Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T15:00:00 2022-03-20T17:30:00

