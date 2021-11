Les Doux Dimanches: ARRoYo Café Borély, 5 décembre 2021, Marseille.

Les Doux Dimanches: ARRoYo

Café Borély, le dimanche 5 décembre à 15:00

Le Café Borély propose un doux dimanche en accueillant le trio du guitariste Benoit Moreau pour un concert jazz dans un cadre idyllique. Entrée libre. Restauration sur place. Arroyo c’est: ARRoYo est un projet musical commun avec Jéröme Mathevon et David Carniel, qui émerge de plus de 8 ans de travail commun et qui synthétise des influences jazz actuel mais également folk, rock et free jazz. Ils ont comme envie de réaliser une création mêlant musique, textes et création graphique. Voici les extraits de l’album en cours de mixage, des extraits live de leur premier concert public cet été et leur site internet. AUDIO [https://drive.google.com/…/1_NcaFG376-d9Hpn536](https://drive.google.com/…/1_NcaFG376-d9Hpn536)… VIDEO [https://youtu.be/hsQQOfWgRFE](https://youtu.be/hsQQOfWgRFE) SITE WEB [https://www.arroyomusic.com](https://www.arroyomusic.com)

Entrée libre

♫JAZZ♫

Café Borély Château Borély Pavillon Est 132, Avenue Clot-Bey, 13008 Marseille Marseille Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T15:00:00 2021-12-05T17:00:00