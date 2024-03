Les douces cordes avec Romain Brizemur et Caroline Cartier Peniche Marcounet Paris, dimanche 17 mars 2024.

Le dimanche 17 mars 2024

de 12h00 à 15h00

.Tout public. payant Brunch + Concert : 33 EUR

Duo de guitares, « Les douces cordes », Caroline Cartier &

Romain Brizemur

Un programme de guitare à travers un siècle de cinéma :sarabande de Haendel pour Barry Lindon de Stanley Kubrick, romance du 19eme siècle pour le film Jeux Interdits, chansons de Michel Legrand, mélodies intemporelles de In the mood for love, Voyage au bout de l’enfer, La liste de Schindler… Un voyage en musique qui devrait ravir les amateurs de cinéma.

Le duo de guitares formé par Caroline Cartier et Romain Brizemur a vu le jour après plusieurs années de collaborations discographiques et de créations d’œuvres contemporaines. Peu à peu une vision commune de la musique s’est révélée, notamment au niveau du phrasé, du rythme et de la sensibilité , qui les a décidés à approfondir le riche répertoire du duo de guitares. La pratique du récital en solo, la passion pour la danse de Caroline et le travail de jazzman et de compositeur de Romain font de ce duo un ensemble éclectique ouvert aux beautés et aux profondeurs de toutes les musiques.

CAROLINE CARTIER a étudié à Prades avec Jean-Pierre Grau puis au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Saint Germain en Laye (78) dans la classe du maître espagnol Javier Quevedo, où elle obtient les médailles d’or de guitare et de musique de chambre en 1998, ainsi qu’un prix de perfectionnement en 2001. Elle fait alors la rencontre d’Alberto Ponce et suit son enseignement à l’Ecole Normale de Musique de Paris. Elle y reçoit la licence de concert en 2003. Concertiste depuis de nombreuses années, Caroline Cartier se produit en France et à l’étranger (Italie, Espagne, Allemagne, Bosnie-Herzégovine) et participe à des festivals au sein de diverses formations : avec violon ou flûte, en quatuor, trio, duo de guitare et en solo. Elle a enregistré plusieurs disques : en solo, en duo et en quatuor. Titulaire du Certificat d’Aptitude de professeur, elle enseigne la guitare au conservatoire d’Alfortville (94).

ROMAIN BRIZEMUR étudie parallèlement la guitare classique et la guitare jazz (influences Django Reinhardt). Primé à plusieurs concours, il enregistre une quinzaine de disques dont deux en collaboration avec Didier Lockwood. Il se produit dans différents festivals : Samois sur Seine, Jazz à Vienne, en première partie de Stéphane Grappelli et de Michel Petrucciani. Titulaire du Certificat d’Aptitude de guitare classique, il enseigne à Vincennes (94). Parallèlement à son activité de guitariste, il compose abondamment pour la guitare des pièces de style contemporain (musique de chambre, concerto) et fait la plupart des arrangements pour le duo « Les douces cordes ».

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004

Contact : https://link.dice.fm/I583b0539809

