du jeudi 25 novembre au samedi 27 novembre à Théâtre du Pavé

### Science et poésie / Bénédicte Mayer **Pessoa et Pauli, le poète et le physicien** Derrière la réalité que nous vivons au quotidien existe une autre réalité, qui n’obéit plus aux règles que nous connaissons. Cette autre réalité est le domaine des scientifiques et des poètes, ou des scientifiques-poètes. Après Magritte et Georges Lemaître, Bénédicte Mayer imagine faire dialoguer deux singularités fascinantes : un des pionniers de la physique quantique, Wolfgang Pauli, et le poète Fernando Pessoa. Deux contemporains dont la façon de concevoir le monde, les intuitions et les réalisations furent aussi inouïes que radicales, faisant exploser tous les cadres, que ce soit le Temps, l’Espace ou la Personnalité… En ce centenaire des premières découvertes du monde de l’infiniment petit, ce spectacle voudrait emmener le spectateur à partager leurs vertiges en une _« expérience de pensée »_ incarnée et joyeuse, aussi troublante que la célèbre expérience de Schrödinger et de son chat à la fois mort et vivant. ### Plus d’infos [Site du Théâtre du Pavé ](https://theatredupave.org/wordpress/event/les-doubles-vies-du-chat-de-schrodinger-3/) ![]() **Infos pratiques ** * Jeudi 25, vendredi 26, samedi 27 novembre à 20h30 * Durée : 1h10 * Grande Salle

De 4 € à 18 €

Théâtre du Pavé 34 Rue Maran, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



2021-11-25T20:30:00 2021-11-25T21:40:00;2021-11-26T20:30:00 2021-11-26T21:40:00;2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T21:40:00