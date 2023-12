Les Doubles vies de Sarah Bernhardt Théâtre Darius Milhaud Paris, 10 décembre 2023, Paris.

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. payant

Tarif

plein : 18€

Tarif

habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€*

Tarif

réduit : 12€*

(demandeurs d’emploi,

minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de

26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE)

Moins

de 12 ans : 9€*

*Réduction

valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre

« La Divine », « l’Impératrice du théâtre », Sarah Bernhardt (1844-1923) fut la première « Star » internationale à avoir fait des tournées triomphales sur les 5 continents ; Jean Cocteau inventant même pour elle l’expression de « Monstre sacré ».

Tourbillonnantes

et trépidantes, virevoltantes et multiples, spectaculaires et intimes, les

doubles vies de Sarah Bernhard forment les facettes du kaléidoscope qui a

illuminé les scènes, les salons, les alcôves depuis la Belle Époque jusqu’à nos

jours.

Pourtant,

la vie de Sarah Bernhardt est une boule à facettes : valse de ses amants,

farandole de ses rôles, cancan de ses détracteurs et de ses rivales, pavane de

» star internationale », ballet de cette touche-à-tout des arts.

Notre intention est de faire briller, quelques instants, chaque minuscule

miroir de cette boule tango pour que s’y reflètent les différents aspects de la

vie de cette femme volontaire et inspirée.

Quand

même ! … était sa devise.

Autrices :

Isabelle Sprung, Pascale Liévyn

Mise

en scène : Pascale Liévyn

Interprète :

Isabelle Sprung

Genre :

Seule-en-scène

Tout public (dès 12 ans)

Durée du spectacle : 1h00

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

Contact : +33142019226 https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/les-doubles-vies-de-sarah-bernhardt/

Bernard Bourdeau Les Doubles vies de Sarh Bernhardt