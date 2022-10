Les dossiers de l’écran du planétarium : Et demain, comment mangera-t-on ? Dijon Dijon Catégories d’évènement: Cte-d'Or

Dijon

Les dossiers de l’écran du planétarium : Et demain, comment mangera-t-on ? Dijon, 13 octobre 2022, Dijon. Les dossiers de l’écran du planétarium : Et demain, comment mangera-t-on ?

Rue Jehan de Marville salle de projection du planétarium Dijon Cte-d’Or salle de projection du planétarium Rue Jehan de Marville

2022-10-13 19:30:00 – 2022-10-13 23:00:00

salle de projection du planétarium Rue Jehan de Marville

Dijon

Cte-d’Or EUR 0 0 Cette soirée s’articulera en 2 temps forts :

De 19h30 à 21h30 (environ) :

Projection du film « DÉLICIEUX » (2021) de Eric Besnard avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe À l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis. À l’issue de cette projection (vers 21h30), vous pourrez échanger avec Gaelle Arvisenet et Rémi Saurel, chercheurs en agronomie. Ils vous présenteront leurs recherches. Cette soirée sera animée par Marie-Laure BAUDEMENT, Directrice du Pôle Culture de l’université de Bourgogne. https://rdv.dijon.fr/S5E3F salle de projection du planétarium Rue Jehan de Marville Dijon

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Cte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Dijon Cte-d'Or salle de projection du planétarium Rue Jehan de Marville Ville Dijon lieuville salle de projection du planétarium Rue Jehan de Marville Dijon Departement Cte-d'Or

Dijon Dijon Cte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

Les dossiers de l’écran du planétarium : Et demain, comment mangera-t-on ? Dijon 2022-10-13 was last modified: by Les dossiers de l’écran du planétarium : Et demain, comment mangera-t-on ? Dijon Dijon 13 octobre 2022 Cte-d'Or Dijon Rue Jehan de Marville salle de projection du planétarium Dijon Cte-d'Or

Dijon Cte-d'Or