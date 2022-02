Les Dondons – Théâtre jeune public. Plélo, 18 février 2022, Plélo.

Les Dondons – Théâtre jeune public. Salle polyvalente Rue de la Solidarité Plélo

2022-02-18 – 2022-02-18 Salle polyvalente Rue de la Solidarité

Plélo Côtes d’Armor Plélo

La Médiathèque et le Pôle Enfance Jeunesse du Leff Armor Communauté s’associent pour accueillir Les Dondons, un spectacle de la Compagnie La Turbulente.

Deux vieilles filles acariâtres et maladroites, détestant les enfants, vont s’apercevoir que leur jardin est rempli d’enfants (le public). Prises de panique, elles sont persuadées que c’est un coup du petit voisin. Elles partent donc à sa recherche pour se venger !

Mais chemin faisant, elles vont se rendre compte qu’être enfant c’est tout un monde et que ce monde est passionnant. Elles vont revoir leur jugement sur cette bande de marmots !!

Un road movie (!!!) entre deux maisons, un parcours au cœur de l’enfance, de ses joies, de ses drames, de ses colères, de ses injustices, de ses parfums d’amour, de ses risques et de sa spontanéité jubilatoire !

Dans ce spectacle, on danse, on chante, on joue de l’accordéon, on fait des courses poursuites, des ralentis, des bagarres, des câlins. Rapport direct au public ; spectacle dynamique et turbulent !

Deux représentations : 10h30 (3-6 ans) et 15h (7-10 ans).

mediatheque@plelo.fr +33 2 96 79 50 34 http://www.mediatheque-plelo.fr/

dernière mise à jour : 2022-01-22 par