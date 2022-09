Les donations « Charles-Eric Siméoni » 1996-2021, 12 octobre 2022, .

2022-10-12 14:00:00 14:00:00 – 2023-01-29 18:00:00 18:00:00

En 1996 et 2000, le musée Ziem recevait 96 ≈ìuvres de Charles-Eric Siméoni. En 2021, une nouvelle donation de 37 piêces venait accro√Ætre les collections publiques martégales les portant à un nombre total de 133.



Au-delà des remerciements que la municipalité souhaitait adresser au collectionneur pour sa grande générosité et pour sa confiance, cette exposition est également l’occasion de porter un regard sur l’évolution de ses goûts durant ces vingt derniêres années et d’informer le public de la richesse de ce fonds composé de peintures, dessins, sculptures et photographies d’artistes contemporains locaux, nationaux et internationaux.



Visites commentées gratuites à 16h, les dimanches 16 octobre, 20 novembre, 11 décembre et 29 janvier.

Visites commentées gratuites, sur réservation, pour les scolaires et les groupes de 5 personnes minimum.



Conférences autour de l’exposition, à la salle des conférences de l’Hôtel de Ville, à 18h :

– Jeudi 20 octobre 2022 : la collection Charles-√âric Siméoni par François Bazzoli,

historien d’art.

– Jeudi 19 janvier 2023 : les collectionneurs par Nathalie Moureau, professeure à

l’université Paul-Valéry à Montpellier.



√âvênement ! jeudi 24 novembre à 18h au musée Ziem : table ronde en présence du collectionneur Charles-Eric Siméoni.

Romain Mathieu, d’Aix-Marseille Université, assurera la modération de cette rencontre en présence de nombreux artistes parmi lesquels Alain Lambilliotte,

Dominique Gauthier, Isabelle Waternaux, Gilles Delmas, Giuseppe Caccavale et Judith Bartolani.



Quelques artistes et oeuvres à découvrir lors de cette exposition :

– Jean-Jacques Ceccarelli : Carte de v≈ìux, 1988. Encres couleur sur papier à dessin.

– Giuseppe Caccavale : Sans titre, 1989. Pastel, gouache et cire d’abeille sur papier.

– Jacqueline Dauriac : Piêces siamoises pour deux collectionneurs, 1988

Craie grasse et crayon sur papier calque.

– Juli√°n Alberto Lineros Castro : Untitled – Guerreros de barro – Uraba Chocoano, 2002.

Tirage argentique contrecollé sur aluminium,

– Alain Lambilliotte : Sans titre, 1992. Peinture acrylique sur bois.

– Carmelo Arden Quin : Livre d’artiste, 1995. Papier, carton et métal.

Une exposition d’art contemporain exceptionnelle. 50 artistes représentés, de Boltanski à Guibert. Photographies, peintures, sculptures offertes au musée par un généreux donateur.

Au musée Ziem de Martigues. Du mercredi au dimanche, de 14h à 18h. Gratuit.

