Pont-l’Évêque,Calvados

Cet été, la Prison de Pont-l’Évêque se visite sous les mercredi matin 11h, vendredi après-midi 16h30, samedi matin 11h dimanche matin 11h, dimanche après-midi 16h30

Construite en 1823 par les architectes Harou Romain, la prison de Pont-l’Évêque de style néoclassique constitue un témoignage exceptionnel de l’architecture carcérale du XIXe siècle. Avec un gardien qui laissait un peu trop de liberté à ses prisonniers et l’arrestation de René « la Canne » en mars 1949, la prison de Pont-l’Évêque entre dans la légende en devenant la « Joyeuse Prison », immortalisée au cinéma par le film éponyme réalisé en 1956 par André Berthomieu avec Michel Simon et Darry Cowl.

Venez découvrir l’architecture et l’histoire de ce remarquable édifice datant du début du XIXe siècle et comprendre pourquoi on la surnomme la « Joyeuse prison »….

Les Dominicaines, espace culturel et artothèque Place du Tribunal

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



Discover a 19th century neoclassical style establishment, where one story follows another.

Este verano, la prisión de Pont-l’Évêque puede visitarse los miércoles por la mañana a las 11 h, los viernes por la tarde a las 16.30 h, los sábados por la mañana a las 11 h y los domingos por la tarde a las 16.30 h

Construida en 1823 por los arquitectos Harou Romain, la prisión neoclásica de Pont-l’Évêque es un ejemplo excepcional de la arquitectura carcelaria del siglo XIX. Con un alcaide que dejaba demasiada libertad a sus presos y la detención de René « la Canne » en marzo de 1949, la prisión de Pont-l’Évêque se hizo legendaria como la « cárcel de la Joyeuse », inmortalizada en la película homónima de André Berthomieu de 1956 protagonizada por Michel Simon y Darry Cowl.

Venga a descubrir la arquitectura y la historia de este notable edificio de principios del siglo XIX, y descubra por qué recibe el sobrenombre de « Cárcel de la Alegría »..

Diesen Sommer kann das Gefängnis von Pont-l’Évêque unter Mittwochmorgen 11 Uhr, Freitagnachmittag 16:30 Uhr, Samstagmorgen 11 Uhr, Sonntagmorgen 11 Uhr, Sonntagnachmittag 16:30 Uhr besichtigt werden

Das 1823 von den Architekten Harou Romain erbaute neoklassizistische Gefängnis von Pont-l’Évêque ist ein außergewöhnliches Zeugnis der Gefängnisarchitektur des 19. Jahrhunderts. Mit einem Wärter, der seinen Gefangenen etwas zu viel Freiheit ließ, und der Verhaftung von René « la Canne » im März 1949 wurde das Gefängnis von Pont-l’Évêque zur Legende und wurde zum « Joyeuse Prison », das im gleichnamigen Film von André Berthomieu mit Michel Simon und Darry Cowl aus dem Jahr 1956 unsterblich wurde.

Entdecken Sie die Architektur und die Geschichte dieses bemerkenswerten Gebäudes aus dem frühen 19. Jahrhundert und erfahren Sie, warum es den Spitznamen « Fröhliches Gefängnis » trägt

