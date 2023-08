Visite guidée de l’exposition « Nos Prisons » à la lampe torche Les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque Pont-l’Évêque, 16 septembre 2023, Pont-l'Évêque.

Visite guidée de l’exposition « Nos Prisons » à la lampe torche Samedi 16 septembre, 19h00, 19h50 Les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque Durée 40 min.

Par petits groupes, partez à la découverte de l’exposition Nos Prisons de Maxence Rifflet, organisée dans le cadre des 200 ans de l’ancienne prison de Pont-l’Évêque. Une visite d »exposition, mais pas n’importe laquelle ! Avec votre lampe torche et accompagné de notre guide, découvrez l’exposition de façon originale et intimiste, au plus proche des oeuvres.

Les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque Place du tribunal, 14130 Pont-L’Évêque Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie 02 31 64 89 33 http://www.pontleveque.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 64 89 33 »}] parkings

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T19:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:40:00+02:00

2023-09-16T19:50:00+02:00 – 2023-09-16T20:30:00+02:00

Ville de Pont-l’Évêque©