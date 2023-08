Conférence : Comment punir ? Histoire des prisons et des peines au XIXe siècle en France Les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque Pont-l’Évêque, 16 septembre 2023, Pont-l'Évêque.

Conférence : Comment punir ? Histoire des prisons et des peines au XIXe siècle en France Samedi 16 septembre, 17h00 Les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque Durée 1h.

Dans le cadre des 200 ans de la Joyeuse Prison de Pont-l’Évêque

Intervention de Marc Renneville, historien au CNRS, et fondateur de Criminocorpus

Le sujet abordé lors de la conférence portera sur l’histoire des prisons et des peines au XIXe siècle en France ainsi que sur le fonctionnement judiciaire et la réponse apportée par les autorités française de l’époque au questionnement : Comment punir ?

Marc Renneville : présentation

Directeur du CLAMOR, Marc Renneville est historien des sciences spécialisé sur les savoirs du crime et du criminel, directeur de recherche au CNRS et membre du centre Alexandre Koyré depuis 1998 (UMR 8560. Histoire des sciences et des techniques).

Ses recherches portent sur les sciences et les savoirs du criminel ainsi que leurs applications dans l’administration de la justice pénale.

Les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque Place du tribunal, 14130 Pont-L'Évêque Pont-l'Évêque 14130 Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

