Visite guidée de la « Joyeuse Prison » Les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque, 16 septembre 2023, Pont-l'Évêque. Visite guidée de la « Joyeuse Prison » 16 et 17 septembre Les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque 1€, départs des visites à 10h, 11h, 14h, 16h et 17h. Construite en 1823 par les architectes Harou Romain, la prison de Pont-l’Évêque de style néoclassique constitue un témoignage exceptionnel de l’architecture carcérale du XIXe siècle. Avec un gardien qui laissait un peu trop de liberté à ses prisonniers et l’arrestation de René « la Canne » en mars 1949, la prison de Pont-l’Évêque entre dans la légende en devenant la « Joyeuse Prison », immortalisée au cinéma par le film éponyme réalisé en 1956 par André Berthomieu avec Michel Simon et Darry Cowl. Les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque Place du tribunal, 14130 Pont-L’Évêque Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie 02 31 64 89 33 http://www.pontleveque.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 64 89 33 »}] parkings Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

