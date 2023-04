Exposition : Nos prisons – rencontres au-delà des murs Les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque Pont-l'Évêque Catégories d’évènement: Calvados

Exposition : Nos prisons – rencontres au-delà des murs Les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque, 16 septembre 2023, Pont-l'Évêque. Exposition : Nos prisons – rencontres au-delà des murs 16 et 17 septembre Les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque À l’occasion des 200 ans de la construction de l’ancienne prison de Pont-l’Évêque, les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque, met en avant le milieu carcéral français au travers d’une exposition mêlant histoire de l’ancienne prison et travail photographique de l’artiste de l’artiste Maxence Rifflet,réalisé à l’occasion de l’écriture de son ouvrage intitulé Nos prisons paru en mai 2022.

Nos prisons rend compte du travail réalisé durant trois ans par Maxence Rifflet avec des détenus de sept prisons françaises. Le travail de l’artiste relève d’un projet non seulement artistique, mais aussi expérimental et humain. Les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque Place du tribunal, 14130 Pont-L’Évêque Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie 02 31 64 89 33 http://www.pontleveque.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 64 89 33 »}] parkings Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

