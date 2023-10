Visites guidées à la lampe torche de l’exposition temporaire des Dominicaines et de l’ancienne prison de Pont-l’Évêque Les dominicaines, espace culturel & artothèque Pont-l’Évêque, 13 mai 2023, Pont-l’Évêque.

Visites guidées à la lampe torche de l’exposition temporaire des Dominicaines et de l’ancienne prison de Pont-l’Évêque Samedi 13 mai, 19h00 Les dominicaines, espace culturel & artothèque Départs des visites à 19h et à 20h, durée 1h, 6 personnes maximum

Pour cette soirée exceptionnelle, Les Dominicaines, Espace Culturel et

Artothèque ouvrira ses portes en soirée et jusqu’à 21h – Vous pourrez découvrir Les Dominicaines de façon plus mystérieuse et avoir un autre regard dirigé par le faisceau de la lampe torche sur son exposition temporaire actuelle Afrique, Héritages et Traditions (s’arrête le soir de ce 13 mai 2023). Nous proposerons sur le même principe une visite commentée de l’ancienne prison de Pont-L’Evêque.

Les dominicaines, espace culturel & artothèque Place du tribunal, 14130 Pont-L’Evêque Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie 02 31 64 89 33 http://www.pontleveque.fr/ [{« type »: « email », « value »: « lesdominicaines@pontleveque.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 64 89 33 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

© Evanne Dufeil