AVENTURES EQUESTRES Les domaines du saut du Loup Miramont-de-Guyenne, 2 août 2023, Miramont-de-Guyenne.

AVENTURES EQUESTRES 3 – 16 août Les domaines du saut du Loup 455,00 €uros par semaine hors transports.

Ce séjour est axé sur les activités équestres, les enfants auront la joie et le bonheur d’être au contact des poneys et chevaux tout au long du séjour.

Les activités sont diverses, variées autour du monde équestre.

Nous proposerons des séances de découverte, d’initiation et de perfectionnement à l’équitation et à la voltige. Les groupes seront fait en fonction du niveau des jeunes. Nos séances seront basées sur la sécurité, le trot, le galop sans oublier la balade de fin de séjour.

Quant à l’hippologie, nous accentuerons les ateliers sur là aussi la sécurité (signes de danger, sens de circulation, sortir un poney d’un box, les distances de sécurités…), la manipulation (seller, brosser, curer les pieds, faire les boxes, atelier montoir…).

Nos intentions :

– Découvrir et/ou se perfectionner à l’équitation

– Connaître l’animal

– Vaincre sa peur

– Développer sa motricité et son équilibre

– Se dépenser physiquement

– Découvrir ses capacités

– Développer l’effort collectif et individuel

– Se découvrir et apprendre à se connaitre

– S’épanouir et s’amuser

Les domaines du saut du Loup 47800 Miramont de Guyenne Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.asso-jad.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@asso-jad.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0674315844 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T00:00:00+02:00 – 2023-08-03T23:59:00+02:00

2023-08-16T00:00:00+02:00 – 2023-08-16T23:59:00+02:00

équitation sports