Munster Haut-Rhin Munster L’association “les Doigts de Fée” fêtent le printemps et exposent leurs créations à la salle de la Laub à Munster. Vous cherchez des idées cadeaux artisanales et originales ? Les doigts de fée de la vallée de Munster ont ce que vous cherchez. Faîtes votre marché et profitez des animations que propose l’association, pour les plus petits comme les plus grands. +33 6 33 39 93 02 L’association “les Doigts de Fée” fêtent le printemps et exposent leurs créations à la salle de la Laub à Munster. Munster

