Vaucluse

Les docs de Grillon Grillon, 4 mars 2022, Grillon. Les docs de Grillon Maison Milon 2 Place Emile Colongin Grillon

2022-03-04 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-04 22:30:00 22:30:00 Maison Milon 2 Place Emile Colongin

Grillon Vaucluse Grillon Lumière ! L’aventure commence…

Un film composé et commenté par Thierry Fremaux (Directeur Artistique du Festival de Cannes et de l’Institut Lumière) colette.perinet@gmail.com +33 6 08 88 81 88 Maison Milon 2 Place Emile Colongin Grillon

